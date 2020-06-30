В саратовской администрации перестанут отвечать на вопросы жителей о коронавирусе
Чиновники Саратова больше не будут отвечать жителям на вопросы о коронавирусе.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, колл-центр будет закрыт.
Причина этого — небольшое число звонков, которое поступает от горожан. Например, вчера обратились только девять человек. В основном граждан интересовали возможность приезда в Саратов из других регионов, выплаты детских пособий и когда будут полностью сняты ограничения.
Последний день работы колл-центра — 30 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU