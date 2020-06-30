В саратовской администрации перестанут отвечать на вопросы жителей о коронавирусе

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Чиновники Саратова больше не будут отвечать жителям на вопросы о коронавирусе.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, колл-центр будет закрыт.

Причина этого — небольшое число звонков, которое поступает от горожан. Например, вчера обратились только девять человек. В основном граждан интересовали возможность приезда в Саратов из других регионов, выплаты детских пособий и когда будут полностью сняты ограничения.

Последний день работы колл-центра — 30 июня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU