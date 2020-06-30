Закрывается троллейбусный маршрут №2 в Саратове

30 Июнь 2020 2020-06-30T12:10:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове прекращает работу троллейбусный маршрут №2.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина — работы филиала ПАО «Т Плюс» на улице Радищева, между улицей Советская и Соборной площадью.

Срок окончания работ пока не известен.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU