Закрывается троллейбусный маршрут №2 в Саратове
Ведется аварийные работы «Т Плюс»
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В Саратове прекращает работу троллейбусный маршрут №2.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, причина — работы филиала ПАО «Т Плюс» на улице Радищева, между улицей Советская и Соборной площадью.
Срок окончания работ пока не известен.
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ИСТОЧНИК KP.RU