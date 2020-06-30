Саратовские спасатели взломали дверь в квартиру 95-летней женщины с инсультом

30 Июнь 2020 2020-06-30T09:30:35+03:00

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В Саратове городские спасатели помогли двум пожилым женщинам.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, обеим стало плохо в квартирах, запертых изнутри.

На улице Астраханская, 51/55 пожилая женщина не отвечала на стук. Были вызваны спасатели. В присутствии родственников и участкового они вскрыли дверь. Оказалось, что у 95-летней женщины случился инсульт. Ее передали медикам.

В другом случае женщина сумела сама позвать на помощь. В квартире дома №5«а» по улице Лесная Республика она упала и разбила голову. Сама встать не смогла, но у нее получилось позвонить дежурному горспаса. Квартира также была заперта изнутри и спасателям пришлось ее взломать при помощи слесарного инструмента. Раненую 80-летнюю женщину перенесли на кровать и передали бригаде скорой помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU