Дома на набережной в Саратове остались без воды

30 Июнь 2020 2020-06-30T08:19:58+03:00

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В Саратове отключена вода на нескольких улицах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы будут идти до 20 часов ориентировочно.

Воды не будет в домах на улице Некрасова от Чернышевского до набережной Космонавтов и на набережной от Некрасова до Обуховского переулка.

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ИСТОЧНИК KP.RU