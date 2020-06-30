Дома на набережной в Саратове остались без воды
Работы продлятся до восьми вечера
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В Саратове отключена вода на нескольких улицах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», работы будут идти до 20 часов ориентировочно.
Воды не будет в домах на улице Некрасова от Чернышевского до набережной Космонавтов и на набережной от Некрасова до Обуховского переулка.
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ИСТОЧНИК KP.RU