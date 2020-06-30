Во вторник дождя в Саратове не ожидается
Будет прохладно
Изменить размер текста:
В Саратовской области днем 30 июня осадков не ожидается.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, облачность будет переменная, ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.
Столбик термометра покажет днем +21... +25 градусов в разных районах области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU