Во вторник дождя в Саратове не ожидается

30 Июнь 2020 2020-06-29T21:55:02+03:00

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В Саратовской области днем 30 июня осадков не ожидается.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, облачность будет переменная, ветер подует с северо-востока со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 14 метров в секунду.

Столбик термометра покажет днем +21... +25 градусов в разных районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU