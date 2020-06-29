2020-06-29T18:50:03+03:00
Общество

Володин: Принято решение о компенсациях дольщикам пяти проблемных ЖСК в Саратове

Решение о компенсациях принято
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Наблюдательным советом ДОМ.РФ принято решение по первым пяти жилищно-строительным кооперативам в Саратове из 17 проблемных домов, которые сейчас еще находятся на рассмотрении в госкомпании.

Гражданам, являющимся членами ЖСК этих домов, выплатят компенсации.

Об этом сообщил Вячеслав Володин через группу своих сторонников в Инстаграм volodin.saratov. Володин напомнил, что по остальным долгостроям вопрос находится на контроле.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» уточнил, что речь идет о пяти ЖСК: «Огни Саратова», «Миргород», «Времена года», «Бриз», «Савельево».

- Рабочая группа, созданная спикером - огромная поддержка для дольщиков. Без этого многим из них не удалось бы пробить стену бюрократии или добиться справедливости в длительных судебных процессах, – отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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