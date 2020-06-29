Володин: Принято решение о компенсациях дольщикам пяти проблемных ЖСК в Саратове
Наблюдательным советом ДОМ.РФ принято решение по первым пяти жилищно-строительным кооперативам в Саратове из 17 проблемных домов, которые сейчас еще находятся на рассмотрении в госкомпании.
Гражданам, являющимся членами ЖСК этих домов, выплатят компенсации.
Об этом сообщил Вячеслав Володин через группу своих сторонников в Инстаграм volodin.saratov. Володин напомнил, что по остальным долгостроям вопрос находится на контроле.
Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» уточнил, что речь идет о пяти ЖСК: «Огни Саратова», «Миргород», «Времена года», «Бриз», «Савельево».
- Рабочая группа, созданная спикером - огромная поддержка для дольщиков. Без этого многим из них не удалось бы пробить стену бюрократии или добиться справедливости в длительных судебных процессах, – отметил Панков.
ИСТОЧНИК KP.RU