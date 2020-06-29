Более 3,5 тонн продуктов из Казахстана пытались ввезти в Россию во время карантина
В Саратовскую область пытались незаконно ввезти продукты из Казахстана.
Как сообщили «КП-Саратов» в Россельхознадзоре региона, 26 июня в Озинках был задержан автомобиль с подкарантинной продукцией.
Из Казахстана в Саратовскую область пытались ввезти более 3,5 тонны абрикосов, слив, томатов, перца, баклажанов, кабачков, капусты, чеснока, лука, картофеля, арбузов. Однако сейчас ввоз продукции в Россию запрещен.
Автомобиль вернули в Казахстан.
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ИСТОЧНИК KP.RU