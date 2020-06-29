Саратовский следователь признана лучшим в России
Следователь по особо важным делам СУ СКР по Саратовской области Юлия Дементьева стала победителем второго этапа конкурса «Лучший сотрудник Следственного комитета Российской Федерации» за 2019 год.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, она победила в номинации: «Лучший следователь следственных отделений, межрайонных следственных отделов и следственных отделов главных следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации».
Юлия Дементьева проходит службу в СУ СКР региона с 2017 года, сейчас работает в Октябрьском отделе.
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ИСТОЧНИК KP.RU