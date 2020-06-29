Иван Кононенко стал председателем комитета ЖКХ и ТЭР в администрации Энгельса

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:41:41+03:00

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В Энгельсской администрации назначен председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и связи.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации района, им стал Иван Кононенко.

Напомним, ранее должность занимал Андрей Степин, который проработал на ней около трех месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU