Саратовский фотограф Игорь Чижов госпитализирован с коронавирусом
Саратовский фотокорреспондент Игорь Чижов госпитализирован с коронавирусом.
Как сообщил он на своей странице в соцсети Facebook, у него была температура, небольшой кашель и слабость.
- Четвертый день лежу в 3-й больнице с ковидом, легкие вроде не повреждены, — написал он.
Под постом за час появилось более сотни комментариев с пожеланиями здоровья и выздоровления.
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ИСТОЧНИК KP.RU