Саратовский фотограф Игорь Чижов госпитализирован с коронавирусом

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:35:36+03:00

Он находится в больнице четвертый день

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Саратовский фотокорреспондент Игорь Чижов госпитализирован с коронавирусом.

Как сообщил он на своей странице в соцсети Facebook, у него была температура, небольшой кашель и слабость.

- Четвертый день лежу в 3-й больнице с ковидом, легкие вроде не повреждены, — написал он.

Под постом за час появилось более сотни комментариев с пожеланиями здоровья и выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU