2020-06-29T15:21:28+03:00
Происшествия

Рыбалка на саратовском острове привела к смерти двух мужчин

Вынесен приговор по делу о двойном убийстве
Екатерина Семенова
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Тело одного из убитых нашли в районе Хмелевки. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело одного из убитых нашли в районе Хмелевки. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратове мужчину признали виновным в двойном убийстве и краже.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ранее 44-летний мужчина уже был судим.

Было установлено, что рано утром 26 апреля 2019 года он с 33-летним приятелем отправились на рыбалку. Мужчины погрузили рыболовные снасти в моторную лодку и поехали на остров Песчаный в протоке Баклан на Волге. Позже туда прибыли еще двое мужчин, 43 и 45-ти лет, которые попросили разрешение присоединиться.

Компания из четырех мужчин сперва мирно рыбачила, но позже они решили выпить. В какой-то момент один из прибывших не смог найти свой телефон и обвинил двух других мужчин в краже.

Началась драка. 44-летний мужчина схватил металлическую трубу и ударил одного из оппонентов по голове. Потом его приятель этим же орудием избил потерпевшего по туловищу. Точно также он забил до смерти второго потерпевшего. Перед тем, как скрыться, 44-летний мужчина снял с кольца одной из жертв кольцо.

Впоследствии тело одного из погибших было найдено в воде вблизи поселка Хмелевка. Тело второго обнаружить не удалось. Предположительно, он остался на дне.

Злоумышленников задержали сотрудники полиции. 33-летний избежал суда, так как скончался. 44-летнего отправили в колонию строгого режима на 20 лет и один месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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