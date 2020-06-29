В Лысогорском районе семь малолетних детей едва не остались без положенных выплат

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:05:03+03:00

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В Лысогорском районе Саратовской области прокуратура выявила нарушения прав малоимущих семей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних стоят две семьи в тяжелом материальном положении. Они воспитывают семерых малолетних детей.

В условиях ограничительных мер этим семьям положены выплаты по пять тыс рублей в апреле-июне. Однако комиссия не защитила права детей и не организовала получение средств.

Главе района было внесено представление прокуратуры. В итоге все семьи с тяжелым материальным положением получили положенные средства. Должностное лицо было привлечено к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU