2020-06-29T14:52:19+03:00
Общество

Фитнес-клубы Саратова возобновили работу в строгих санитарных условиях

В каждой зоне клуба есть маски и дезинфекторы
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возобновили работу фитнес-клубы. Для того, чтобы они могли принимать посетителей, установлены серьезные требования к санитарной безопасности.

Маски, санитайзеры и дезинфекторы стали уже привычными для жителей области. Они имеются во всех зонах клубов и доступ к ним свободный. Кроме того, посетители и сотрудники соблюдают социальную дистанцию, на ресепшене клиентам измеряют температуру тела бесконтактным термометром.

Есть пи нововведения — теперь на занятие необходима обязательная предварительная запись.

- Беспрецедентные меры для безопасности своих сотрудников и всех посетителей клубов, принятые нами, позволят каждому посетителю чувствовать себя комфортно и безопасно в помещениях наших клубов. Во всех спортивных центах (Forte Club, World Class, World Class Lite и Физкульт Энгельс) установлены ультразвуковые рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания воздуха в помещениях. Также пересмотрены протоколы уборки. Теперь каждые 2-3 часа проводится тщательная дезинфекция всех поверхностей, тренажеров и шкафчиков в каждом из клубов, — отметил Константин Черницов, управляющий партнёр крупной сети фитнес-клубов Саратова «Система профессионалов фитнеса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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