2020-06-29T14:39:18+03:00
Общество

В Саратове будут выпускать уникальные фильтры для окон от пыли и гари

Они будут в разы дешевле зарубежных аналогов
Екатерина Семенова
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В производстве используется наномембранаВ производстве используется наномембрана
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На саратовском предприятии разработали уникальный оконный фильтр с наномембраной

На саратовском инновационном предприятии был разработан оконный фильтр с наномембраной «Оберег».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики, со ссылкой на слова представителей предприятия, это уникальный продукт для России. При этом зарубежные аналоги стоят в несколько раз дороже.

Фильтр устанавливается на окно, как обычная антимоскитная сетка. Однако он защищает дом не только от насекомых, но дыма, пыли, пыльцы, микрочастиц песка, то есть от частиц до 2,5 микрона. Этого удается добиться благодаря тому, что размер ячеек примерно на два порядка меньше, чем в обычной сетке.

Разработчики запатентовали как материал, из которого изготавливается фильтр, так и смесь, использующуюся для фильтрации.

Предприятие готовится к выпуску опытно-промышленной партии, а через неделю запланировано начало серийного производства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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