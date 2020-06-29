В Балакове задержан угонщик велосипедов
В Балакове сотрудники Росгвардии задержали похитителя велосипеда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено ночью 28 июня.
Владелец велосипеда сообщил, что его имущество было похищено из подъезда дома на улице Факел Социализма. Неизвестный скрылся на украденном велосипеде.
Росгвардейцы заметили подозреваемого в двух кварталах от места преступления. Он ехал на велосипеде. Оказалось, что это ранее судимый 35-летний местный житель.
Он был задержан и сознался. Велосипед изъят.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU