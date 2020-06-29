В Балакове задержан угонщик велосипедов

29 Июнь 2020 2020-06-29T14:17:49+03:00

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В Балакове сотрудники Росгвардии задержали похитителя велосипеда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, преступление было совершено ночью 28 июня.

Владелец велосипеда сообщил, что его имущество было похищено из подъезда дома на улице Факел Социализма. Неизвестный скрылся на украденном велосипеде.

Росгвардейцы заметили подозреваемого в двух кварталах от места преступления. Он ехал на велосипеде. Оказалось, что это ранее судимый 35-летний местный житель.

Он был задержан и сознался. Велосипед изъят.

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ИСТОЧНИК KP.RU