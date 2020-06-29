Роспотребнадзор проверит незаконно работающие аттракционы в Энгельсе

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:16:47+03:00

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Жители Саратовской области все настойчивее интересуются, когда будут работать те или иные учреждения и как их можно будет посещать. Однако пока Роспотребнадзор не дает четких ответов.

Что касается пляжей, то они формально открыты (хотя пока не получили санитарно-эпидемиологического разрешения на работу). Загорать и купаться в масках и перчатках не придется. А вот, чтобы доехать до пляжа в транспорте, — необходимо соблюдать предписанные меры предосторожности. Об этом сказала заместитель главы Роспотребнадзора области Надежда Матвеева на брифинге в Минздраве.

Также он отметила, что, несмотря на официальное открытие парков, аттракционам работать не разрешали. Надежда Матвеева пообещала проверить, на каком основании работают аттракционы в Энгельсе.

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ИСТОЧНИК KP.RU