2020-06-29T13:06:44+03:00
Общество

Саратовцы продолжают активно поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести»

Отдать свой голос можно в зданиях, где расположены избирательные участки
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Саратовцы продолжают активно поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей осуществляется в зданиях, где расположены избирательные участки.

Голосование по присвоению нового звания проходит в год юбилея Победы. От поддержки со стороны саратовцев во многом зависит решение федерального центра.

Звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции.

Саратовцы, приходя голосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию на свои УИКи, рассказывают, что с почтением относятся к истории нашего города, к труженикам тыла, которые работали на оборонных предприятиях и внесли неоценимый вклад в Великую Победу.

- Я считаю, что жители нашего города, трудившиеся на предприятиях Саратова, показали значимые производственные результаты во время Великой Отечественной войны. Это должно быть отмечено. В наших силах поддержать эту инициативу, — рассказал местный житель Николай Кузнецов.

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- Присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести» станет для нас данью признания колоссальных заслуг всех, кто ценою своего здоровья трудился в тылу. Это будет помогать сохранять историческую память и способствовать патриотическому воспитанию нашего подрастающего поколения, — поделилась Ольга Орлова.

Юлия Князева также оставила свой голос в поддержку инициативы.

- О заслугах саратовцев в годы Великой Отечественной войны можно говорить очень долго. Поэтому я поддерживаю инициативу увековечить подвиг жителей Саратова, присвоив ему звание «Города трудовой доблести», — сказала она.

Напомним, что оставить свою подпись в поддержку можно в зданиях, где расположены избирательные участки, по 1 июля включительно с 8.00 до 20.00 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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