У магазина в Саратове умер мужчина
В Кировском районе Саратова найден труп человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, рано утром, около 07:30, тело обнаружил прохожий.
Мужчина лежал у дома №24 по улице Целинная, на обочине дороги возле магазина. Очевидец вызвал скорую помощь, медики констатировали смерть потерпевшего.
Установлена личность погибшего — 58-летний местный житель.
Эксперты осмотрели труп и не нашли следов насильственной смерти.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU