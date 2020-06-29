2020-06-29T11:34:04+03:00
Происшествия

У магазина в Саратове умер мужчина

Труп нашел прохожий
Екатерина Семенова
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Тело человека нашел прохожий. Фото СУ СКР по Саратовской областиТело человека нашел прохожий. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Кировском районе Саратова найден труп человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, рано утром, около 07:30, тело обнаружил прохожий.

Мужчина лежал у дома №24 по улице Целинная, на обочине дороги возле магазина. Очевидец вызвал скорую помощь, медики констатировали смерть потерпевшего.

Установлена личность погибшего — 58-летний местный житель.

Эксперты осмотрели труп и не нашли следов насильственной смерти.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

Следователи начали проверку. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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