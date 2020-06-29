2020-06-29T10:56:06+03:00
Общество

В середине недели над Саратовской областью вновь прогремят грозы

Возможны ливни и град
Екатерина Семенова
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Конец июня и начало июля в Саратовской области пройдет в условиях неоднородной погоды.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре, в первой половине недели днем столбик термометра покажет +20... +25 градусов, на юго-востоке до +30 градусов. Во второй половине потеплеет до +32 градусов.

По ночам будет достаточно прохладно, всего +6... +11 градусов на севере и до +14 на юге. К концу недели ночи тоже станут теплее.

Ветер будет менять направление с юго-западного на северо-западный и северо-восточный.

В середине недели, ориентировочно 2 июня, ожидается кратковременные ливни, грозы, возможен град. Особенно высокая вероятность дождей сохраняется в Правобережье, на границе с Пензенской, Тамбовской и Волгоградской областями. Есть опасность выпадения града.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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