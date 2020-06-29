В Саратове сгорели два гаража и «семерка»

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:40:53+03:00

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В Саратове вечером в воскресенье, 28 июня, сгорели два гаража и автомобиль ВАЗ-2107.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 18:04.

Пожар бушевал в ГСК «Московское» в Ленинском районе. Огонь охватил площадь 48 кв. метров. С ним боролись девять человек личного состава.

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ИСТОЧНИК KP.RU