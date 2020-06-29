Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя УК «Виктория»

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:22:24+03:00

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Следственным Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Саратову вынесено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя управляющей организации ООО «УК «Виктория». Органами следствия установлено, что руководством управляющей компании в период с 20 марта 2015 года по 17 октября 2019 года на лицевые счета подставных лиц, не работавших в данной организации, были переведены денежные средства, оплаченные собственниками многоквартирных жилых домов за коммунальные услуги, подлежащие перечислению в ООО «Концессии водоснабжения – Саратов», в результате чего ресурсоснабжающей организации был причинен ущерб на сумму более 3 миллионов рублей.

В отношении руководителя управляющей компании возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Напомним, ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» ведет регулярную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей. Основной мерой воздействия на неплательщиков является взыскание задолженности в судебном порядке. С начала 2020 года компанией подано 18 заявлений в правоохранительные и надзорные органы, по которым ранее уже возбуждены 2 уголовных дела в отношении руководителя управляющей организации.

На прошлой неделе в Прокуратуре города Саратова состоялось оперативное совещание по решению вопросов неплатежей управляющими компаниями ресурсоснабжающим организациям за потребленные услуги, на котором директор ООО «КВС» Сергей Журавлев призвал руководителей УК оплачивать услуги компании в полном объеме, либо переходить на прямые расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU