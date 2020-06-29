Сотрудника ИК-10 в Саратове будут судить за принесенные телефоны для заключенного
Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника колонии №10 в Саратове направили прокурору. Он должен утвердить обвинительное заключение и передать материалы в суд.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, бывшего сотрудника дежурной части ИК-10 обвиняют в получении взятки.
По версии следствия, 15 сентября он получил от знакомой одного из осужденных 10 тыс. рублей. Деньги были ему зачислены на карту для того, чтобы он принес в колонию и передал заключенному два телефона, сим-карты, батареи, зарядные устройства.
Помимо этого, как полагает следствие, утром 17 апреля 2020 года он получил еще 10 тыс. рублей от знакомой того же заключенного. Эти средства также предназначались на поставку телефонов в колонию. Но в ночь на 19 апреля его задержали сотрудники отдела собственной безопасности УФСИН.
Свою вину мужчина признал и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU