Ливневки в Саратове будут строить несколько лет
Мэр Саратова о работе ливневок.
Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о сложной ситуации с ливневой канализацией в городе. Ответ он дал в программе «Пять вопросов мэру» в группе «типичный Саратов» накануне, 28 июня. И уже 29 июня город вновь затопило ливнем.
В обслуживании МУП «Водосток» находятся порядка 200 км ливневой канализации и дренажа.
- На сегодняшний день этого, мягко сказать, недостаточно. Застройка города в прошлые годы не заложила ливневую канализацию и водоприемники на ряде улиц, — сказал Михаил Исаев.
Он привел примеры самых проблемных участков: улица Огородная, Большая Садовая, проспект 50 лет Октября.
По словам Михаила Исаева перспективы таковы: дано поручение профильному заместителю проработать программу на несколько лет, чтобы заняться прокладкой в городе системы водоотведения.
- До конца года сможем сформулировать видение и будем этим заниматься в ближайшие годы, — сказал Михаил Исаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU