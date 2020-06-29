2020-06-29T10:04:19+03:00
Общество

Ливневки в Саратове будут строить несколько лет

Михаил Исаев заявил, что в прошлые годы не была заложена ливневая канализация
Екатерина Семенова
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Мэр Саратова о работе ливневок.

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Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о сложной ситуации с ливневой канализацией в городе. Ответ он дал в программе «Пять вопросов мэру» в группе «типичный Саратов» накануне, 28 июня. И уже 29 июня город вновь затопило ливнем.

В обслуживании МУП «Водосток» находятся порядка 200 км ливневой канализации и дренажа.

- На сегодняшний день этого, мягко сказать, недостаточно. Застройка города в прошлые годы не заложила ливневую канализацию и водоприемники на ряде улиц, — сказал Михаил Исаев.

Он привел примеры самых проблемных участков: улица Огородная, Большая Садовая, проспект 50 лет Октября.

По словам Михаила Исаева перспективы таковы: дано поручение профильному заместителю проработать программу на несколько лет, чтобы заняться прокладкой в городе системы водоотведения.

- До конца года сможем сформулировать видение и будем этим заниматься в ближайшие годы, — сказал Михаил Исаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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