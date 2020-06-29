Ливневки в Саратове вновь не справились с дождем
Ливень в Саратове вновь затопил несколько улиц.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации, работают бригады МУП «Водосток».
Уже принято 50 звонков и 16 заявок на устранение последствий. Причина — плохая работа ливневой канализации. Жалобы поступали на завалы из бытового мусора и веток.
Всего работают девять аварийных бригад общим числом 40 человек. Последствия ливня планируют устранить сегодня.
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ИСТОЧНИК KP.RU