Стало известно о новых зараженных коронавирусом в Саратове
В Саратовской области — 109 новых случаев заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего зарегистрировано 6 334 зараженных за все время пандемии.
58 диагнозов подтверждено в Саратове, в других районах по шесть и менее. У 70 человек — пневмония.
Также среди новых заболевших один ребенок до 14 лет и 45 граждан старше 60 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU