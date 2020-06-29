Стало известно о новых зараженных коронавирусом в Саратове

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:12:52+03:00

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В Саратовской области — 109 новых случаев заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе области, всего зарегистрировано 6 334 зараженных за все время пандемии.

58 диагнозов подтверждено в Саратове, в других районах по шесть и менее. У 70 человек — пневмония.

Также среди новых заболевших один ребенок до 14 лет и 45 граждан старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU