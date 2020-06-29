На сутки закрывается железнодорожный переезд в Красноармейском районе

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:12:26+03:00

Работы продлятся с 30 июня по 1 июля

Изменить размер текста: A A

Завтра, 30 июня, будет закрыт железнодорожный переезд на перегоне Карамыш — Россоша в Красноармейском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, это связано с ремонтными работами. Они продлятся с 8 часов утра во вторник до восьми утра в среду, 1 июля.

Закрыт будет переезд в районе села Первомайское. Объехать участок можно будет на 121-м км перегона Россоша — Овражное при пересечении с дорогой Елшанка — Луговое.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU