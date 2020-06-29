На сутки закрывается железнодорожный переезд в Красноармейском районе
Завтра, 30 июня, будет закрыт железнодорожный переезд на перегоне Карамыш — Россоша в Красноармейском районе.
Как сообщили «КП-Саратов» в ПривЖД, это связано с ремонтными работами. Они продлятся с 8 часов утра во вторник до восьми утра в среду, 1 июля.
Закрыт будет переезд в районе села Первомайское. Объехать участок можно будет на 121-м км перегона Россоша — Овражное при пересечении с дорогой Елшанка — Луговое.
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ИСТОЧНИК KP.RU