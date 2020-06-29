В селе Малый Карай найден труп женщины
У женщины была разбита голова
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В Романовском районе Саратовской области найдено тело 48-летней женщины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен в доме села Малый Карай 28 июня.
На голове погибшей имелись травмы. Была начата доследственная проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU