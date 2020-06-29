В селе Малый Карай найден труп женщины

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:51:47+03:00

У женщины была разбита голова

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В Романовском районе Саратовской области найдено тело 48-летней женщины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, труп обнаружен в доме села Малый Карай 28 июня.

На голове погибшей имелись травмы. Была начата доследственная проверка. По итогам будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU