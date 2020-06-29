Наркоторговец из Саратова не захотел сидеть 11 лет в колонии
В Заводском районе Саратова наркоторговец попросил суд о снисхождении.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре области, ранее, 11 марта, ему был вынесен приговор по двум фактам сбыта наркотиков. В начале 2019 года он получил от сообщника 7,05 грамма наркотика и продал своим знакомым. Во время очередной сделки его задержали.
Суд отправил 29-летнего мужчину в колонию строгого режима на 11 лет. Это показалось ему чрезмерно суровым и он обжаловал приговор.
Судебная коллегия по уголовным делам признала его доводы необоснованными и оставила приговор в силе.
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ИСТОЧНИК KP.RU