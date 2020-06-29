В Энгельсе девушка украла у мужчины телевизор

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:20:49+03:00

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В Энгельсе Саратовской области у 60-летнего мужчины украли телевизор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, для этого злоумышленники сорвали навесной замок дома потерпевшего.

Добычей стал телевизор Samsung, сумма ущерба семь тыс. рублей.

По подозрению в краже задержана 23-летняя ранее судимая девушка. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU