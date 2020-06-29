Отключена вода в районе 1-й Дачной

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:59:27+03:00

Работы будут идти до шести вечера

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В районе 1-й Дачной в Саратове сегодня отключена холодная вода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», специалисты будут работать ориентировочно до шести вечера.

До этого времени не будет воды в домах по улицам Наумовская, Алексеевская, Захарова, а также в прогимназии «Кристаллик».

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ИСТОЧНИК KP.RU