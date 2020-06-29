Безработный лишил пенсионерку телевизора в Саратове

29 Июнь 2020 2020-06-29T07:49:51+03:00

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Во Фрунзенском районе Саратова у женщины украли телевизор.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, жертвой стала 63-летняя пенсионерка. По ее словам, кража была совершена 30 мая или 1 июня.

Злоумышленник забрался в квартиру дома на улице Железнодорожная и украл телевизор MYSTERY MTV-3018LW. Сумма ущерба составила 6 619 рублей.

Было возбуждено уголовное дело. Полиция задержала подозреваемого — безработного жителя села Оркино Петровского района. 36-летний мужчина дал признательные показания.

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ИСТОЧНИК KP.RU