В поселке Расково ищут мужчину, пытавшегося зарезать женщину

29 Июнь 2020 2020-06-28T21:01:58+03:00

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В одну из больниц Саратова 26 июня была госпитализирована жительница поселка Расково.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, на теле 30-летней женщины имелись множественные проникающие колото-резаные раны — на груди и руках.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Правоохранители подозревают 44-летнего местного жителя. Мужчина не задержан, так как скрылся с места преступления.

Сейчас ведется его розыск.

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ИСТОЧНИК KP.RU