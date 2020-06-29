Найден подозреваемый в деле об убийстве на 2-м Соколовогорском проезде

29 Июнь 2020 2020-06-28T20:53:18+03:00

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Правоохранителям удалось найти подозреваемого в убийстве мужчины, чей труп найден в лесопосадках в Волжском районе Саратова.

Напомним, тело 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 26 июня в 300 метрах от 2-го Соколовогорского проезда.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого за особо тяжкое преступление 59-летнего местного жителя. Решается вопрос об аресте.

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ИСТОЧНИК KP.RU