Найден подозреваемый в деле об убийстве на 2-м Соколовогорском проезде
Правоохранителям удалось найти подозреваемого в убийстве мужчины, чей труп найден в лесопосадках в Волжском районе Саратова.
Напомним, тело 44-летнего мужчины с ножевыми ранениями было найдено 26 июня в 300 метрах от 2-го Соколовогорского проезда.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, было возбуждено уголовное дело об убийстве.
Сотрудники полиции задержали ранее судимого за особо тяжкое преступление 59-летнего местного жителя. Решается вопрос об аресте.
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ИСТОЧНИК KP.RU