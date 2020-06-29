В Саратове подростка на шесть лет отправили в колонию

29 Июнь 2020 2020-06-28T20:55:58+03:00

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В Саратове вынесен приговор 16-летнему парню.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело к смерти человека.

Трагедия разыгралась вечером 11 марта в поселке Дубки. Юноша с приятелем поссорились с компанией из трех мужчин на улице Центральная. Причем видимого повода для конфликта не было. Спор закончился дракой, в которой 16-летний парень начал избивать 39-летнего оппонента. Он бил его не только кулаками по голове, но и ногами по телу, когда тот упал.

Их разнял прохожий. Потерпевший с приятелем ушли в проживающему поблизости другу, но дойти им не удалось — мужчина скончался в подъезде.

Установлено, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота.

Свою вину юноша не признал. Суд приговорил его к шести годам в воспитательной колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU