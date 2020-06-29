Над Саратовом прогремела гроза
В понедельник, 29 июня, в Саратове ожидается облачная погода с прояснениями.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов областного Гидрометцентра, вновь пройдет дождь, местами сильный.
Ожидается гроза, град. Ветер будет дуть с востока, про грозе сила порывов достигнет 20 метров в секунду.
Днем столбик термометра покажет +22... +24 градуса. В отдельных районах области — всего около +16 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU