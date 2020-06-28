Трехлетняя девочка пострадала в перевернувшемся авто в Аткарске

28 Июнь 2020 2020-06-28T20:27:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Аткарске Саратовской области в ДТП пострадал ребенок.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла примерно в 17:30 напротив дома №38 по улице Свердлова.

По предварительной версии, 26-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2107. Машины перевернулась.

Пострадала трехлетняя девочка. После осмотра медиками ее отпустили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Автомобиль с двумя маленькими детьми перевернулся в Саратове

Обошлось без пострадавших

(подробнее)

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU