Трехлетняя девочка пострадала в перевернувшемся авто в Аткарске
В Аткарске Саратовской области в ДТП пострадал ребенок.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла примерно в 17:30 напротив дома №38 по улице Свердлова.
По предварительной версии, 26-летний водитель не справился с управлением автомобиля ВАЗ-2107. Машины перевернулась.
Пострадала трехлетняя девочка. После осмотра медиками ее отпустили.
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ИСТОЧНИК KP.RU