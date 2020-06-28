Почти 20 улиц в Елшанке остались без воды
До утра не будет воды у жителей поселка Елшанка в Ленинском районе Саратова.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ведутся работы, которые продлятся ориентировочно до шести утра понедельника, 29 июня.
Отключена вода на улицах: Елшанская, Малая Елшанская, Лагерная, Стахановская, Степная, Учительская, Камская, Клубная, Газонная, Песчано-Уметская, Буровая, Пионерская, Камышовая, Восточная, Плодовоягодная, а также на Транспортных проездах, Московском шоссе и поселке Нефтянников.
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ИСТОЧНИК KP.RU