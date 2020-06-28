Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка
Женщину искали со вчерашнего дня
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В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», поиски 78-летней женщины велись с 27 июня.
Волонтеры благодарят всех, помогавших в поисках.
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ИСТОЧНИК KP.RU