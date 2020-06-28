Найдена живой пропавшая в Саратове пенсионерка

28 Июнь 2020 2020-06-28T16:19:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове найдена живой Анна Аликсерова (Тишкина).

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», поиски 78-летней женщины велись с 27 июня.

Волонтеры благодарят всех, помогавших в поисках.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU