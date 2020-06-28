Автомобиль с двумя маленькими детьми перевернулся в Саратове

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:58:44+03:00

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В центре Саратова перевернулся автомобиль.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении улиц Астраханская и Большая Казачья примерно в 13:30.

По предварительной версии, автомобиль Honda перевернулся после столкновения с Renault. В машине ехали двое детей, трех лет и младенец 2020 года рождения. Им была оказана разовая медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU