Автомобиль с двумя маленькими детьми перевернулся в Саратове
В центре Саратова перевернулся автомобиль.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла на пересечении улиц Астраханская и Большая Казачья примерно в 13:30.
По предварительной версии, автомобиль Honda перевернулся после столкновения с Renault. В машине ехали двое детей, трех лет и младенец 2020 года рождения. Им была оказана разовая медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU