2020-06-28T15:35:14+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса скончалась 57-летняя женщина в Саратовской области

Она пять дней находилась на аппарате ИВЛ
Екатерина Семенова
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В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, погибшей было 57 лет. Она провела на аппарате искусственной вентиляции легких пять дней, но тяжелое повреждение легких не позволило ей выжить.

У женщины имелись серьезные заболевания помимо коронавирусной инфекции.

- Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий, артериальная гипертензия, железодефицитная анемия, а также варикозное расширение вен на ногах, - сообщили в Минздраве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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