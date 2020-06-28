От коронавируса скончалась 57-летняя женщина в Саратовской области
В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе министерства здравоохранения, погибшей было 57 лет. Она провела на аппарате искусственной вентиляции легких пять дней, но тяжелое повреждение легких не позволило ей выжить.
У женщины имелись серьезные заболевания помимо коронавирусной инфекции.
- Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий, артериальная гипертензия, железодефицитная анемия, а также варикозное расширение вен на ногах, - сообщили в Минздраве.
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ИСТОЧНИК KP.RU