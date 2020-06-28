2020-06-28T15:07:08+03:00
Общество

На избирательных участках среди сотрудников царит благоприятная атмосфера

Горожан в творческой форме приглашают принять участие в голосовании
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Члены УИК в Саратове устроили танцевальный флешмоб.

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Сегодня, 28 июня, избирательные участки продолжают работать в штатном режиме. Члены УИК № 339 Октябрьского района перед открытием избирательного участка сняли позитивное видео и разместили его на своих страницах в социальной сети Инстаграм. Танцевальный флешмоб призван привлечь внимание горожан и пригласить их принять участие в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

Напомним, в выходной день избирательные участки работают в штатном режиме – с 08.00 до 20.00. Также проголосовать можно во дворе и на дому.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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