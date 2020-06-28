Свыше 43 тыс. раз обратились саратовцы на горячую линию «Волонтеров Конституции»

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:01:50+03:00

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Жители Саратова продолжают активно интересоваться процедурой Общероссийского голосования за поправки в Конституцию РФ. На горячую линию «Волонтеров Конституции» вчера, 27 июня, поступило свыше четырех тыс. звонков, всего же с начала работы колл-центра горожане позвонили туда 43 389 раз.

Вопросы, которые интересуют саратовцев, связаны с досрочным голосованием — дни и часы работы избирательных участков, когда можно проголосовать во дворе и как это сделать на дому.

Напомним, узнать подробнее о процедуре голосования можно по телефону бесплатной горячей линии «Волонтеров Конституции» 8-800-350-86-46 с 9 утра и до 9 вечера. Общероссийское голосование по одобрению изменений в Конституцию РФ стартовало 25 июня. Выразить свое мнение горожане могут до 1 июля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU