2020-06-28T14:49:02+03:00
Происшествия

В Пугачевском районе выпал сильный град

Жители сообщают об испорченном урожае [фото, видео]
Екатерина Семенова
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Над Саратовской областью выпал град. Фото соцсетейНад Саратовской областью выпал град. Фото соцсетей
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Пугачевский район Саратовской области накрыло сильным градом.

Жители поселка Заволжский сообщили в соцсетях о крупных градинах. По словам жителей, урожай вновь был побит.

Выпал крупный град. Фото соцсетей

Выпал крупный град. Фото соцсетей

Напомним, накануне ГУ МЧС региона предупреждало о выпадении града.

Град в Пугачевском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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