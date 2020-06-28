В Пугачевском районе выпал сильный град

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:49:02+03:00

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Пугачевский район Саратовской области накрыло сильным градом.

Жители поселка Заволжский сообщили в соцсетях о крупных градинах. По словам жителей, урожай вновь был побит.

Выпал крупный град. Фото соцсетей

Напомним, накануне ГУ МЧС региона предупреждало о выпадении града.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="592" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/787525" frameborder="0"></iframe> Град в Пугачевском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU