В Пугачевском районе выпал сильный град
Пугачевский район Саратовской области накрыло сильным градом.
Жители поселка Заволжский сообщили в соцсетях о крупных градинах. По словам жителей, урожай вновь был побит.
Выпал крупный град. Фото соцсетей
Напомним, накануне ГУ МЧС региона предупреждало о выпадении града.
Град в Пугачевском районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Дожди и град погубили урожай на 200 тыс. га в Саратовской области
Однако остаются перспективы собрать 4,4 млн тонн зерна
Град уничтожил урожай в районах Саратовской области
Жители делятся фотографиями градин размером с куриное яйцо [фото, видео]
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU