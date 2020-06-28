Пьяный мужчина пытался доплыть от Затона до Зеленого острова
В Затоне городские спасатели Саратова помогли мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской службе спасения, 36-летний мужчина был пьян и решил доплыть от Затона до Зеленого острова.
Свои силы гражданин не рассчитал и едва не утонул. Его заметили спасатели, которые несут дежурство в солярии. Они на катере подобрали мужчину и доставили на берег.
Напомним, купание в Затоне запрещено.
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ИСТОЧНИК KP.RU