Турнир по дворовому футболу Саратовской области пройдет в июле и августе
Финал запланирован на сентябрь
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В июле и августе в Саратовской области состоится турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора.
Как сообщает оперативный штаб области, финал пройдет на базе детского оздоровительного центра «Ровесник» и в лагере «Березка» для мальчиков и девочек соответственно.
Итоговый матч и награждение запланировано на сентябрь на стадионе «Авангард».
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ИСТОЧНИК KP.RU