Турнир по дворовому футболу Саратовской области пройдет в июле и августе

28 Июнь 2020 2020-06-28T13:24:54+03:00

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В июле и августе в Саратовской области состоится турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок губернатора.

Как сообщает оперативный штаб области, финал пройдет на базе детского оздоровительного центра «Ровесник» и в лагере «Березка» для мальчиков и девочек соответственно.

Итоговый матч и награждение запланировано на сентябрь на стадионе «Авангард».

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ИСТОЧНИК KP.RU