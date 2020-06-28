2020-06-28T12:34:27+03:00
Общество

Транспортные карты в Саратове начнут вводить в июле

Михаил Исаев заявил, что оплата проезда по ним будет дешевле [видео]
Екатерина Семенова
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Вариант транспортной карты в СаратовеВариант транспортной карты в Саратове
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Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что единые транспортные карты в городе начнут вводить уже с начала июля.

- Стоит задача — максимально уйти в безналичную оплату. С начала июля будем вводить транспортные карты, — сказал он в рубрике «Пять вопросов мэру», которую ведет группа «Типичный Саратов».

Сейчас прорабатывается возможность введения 10-12 тарифов, чтобы горожане могли выбрать удобный для себя. При этом Михаил Исаев отметил, что в пересчете на одну поездку, транспортная карта будет выгоднее.

Также он сказал, что сейчас у администрации нет полномочий наказывать перевозчиков, которые отказываются принимать безналичную оплату. В связи с этим мэрия обратилась в областную думу, чтобы им передали соответствующие права.

Что касается проекта скоростного трамвая, то работа, по словам Михаила Исаева, ведется. Готовится документация и инфраструктура, чтобы Саратов мог войти в программу одним из первых в России.

Глава Саратова рассказал о транспортных картах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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