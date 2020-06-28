Транспортные карты в Саратове начнут вводить в июле
Глава Саратова Михаил Исаев заявил, что единые транспортные карты в городе начнут вводить уже с начала июля.
- Стоит задача — максимально уйти в безналичную оплату. С начала июля будем вводить транспортные карты, — сказал он в рубрике «Пять вопросов мэру», которую ведет группа «Типичный Саратов».
Сейчас прорабатывается возможность введения 10-12 тарифов, чтобы горожане могли выбрать удобный для себя. При этом Михаил Исаев отметил, что в пересчете на одну поездку, транспортная карта будет выгоднее.
Также он сказал, что сейчас у администрации нет полномочий наказывать перевозчиков, которые отказываются принимать безналичную оплату. В связи с этим мэрия обратилась в областную думу, чтобы им передали соответствующие права.
Что касается проекта скоростного трамвая, то работа, по словам Михаила Исаева, ведется. Готовится документация и инфраструктура, чтобы Саратов мог войти в программу одним из первых в России.
Глава Саратова рассказал о транспортных картах.
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ИСТОЧНИК KP.RU