2020-06-28T10:36:44+03:00
Происшествия

В больнице после ДТП в Воскресенском районе умер 15-летний водитель

Второй мальчик госпитализирован [фото]
Екатерина Семенова
Поделиться:
Авария произошла в Воскресенском районе. Фото ГИБДД по Саратовской областиАвария произошла в Воскресенском районе. Фото ГИБДД по Саратовской области
Изменить размер текста:

В ГИБДД Саратовской области уточнили данные подростков, попавших в ДТП в Воскресенском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, автомобилем Kia Spectra управлял 15-летний водитель. По предварительной версии, мальчик не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Фото ГИБДД по Саратовской области

Юный водитель скончался от травм в больнице. Также госпитализирован 17-летний пассажир.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24