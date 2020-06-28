В больнице после ДТП в Воскресенском районе умер 15-летний водитель

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:36:44+03:00

Авария произошла в Воскресенском районе. Фото ГИБДД по Саратовской области

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В ГИБДД Саратовской области уточнили данные подростков, попавших в ДТП в Воскресенском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, автомобилем Kia Spectra управлял 15-летний водитель. По предварительной версии, мальчик не справился с управлением, и машина вылетела в кювет.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Юный водитель скончался от травм в больнице. Также госпитализирован 17-летний пассажир.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU