Виктор Елин: Каждый гражданин найдет среди поправок те, что ему ближе

28 Июнь 2020 2020-06-28T10:18:32+03:00

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Глава Аткарского района Виктор Елин проголосовал по поправкам в Конституцию.

Для этого он посетил избирательный участок в школе №1 имени 397-й Сарненской дивизии в Аткарске. Там Виктор Елин убедился в безопасности процедуры. Он предпринял все предписанные меры предосторожности: обработал руки антисептиком, надел одноразовую маску и перчатки.

- Изучая предлагаемый перечень поправок в Конституцию Российской Федерации, думаю, каждый гражданин страны найдет те, которые ему ближе, и для утверждения которых он решит проявить активную гражданскую позицию, приняв участие в Общероссийском голосовании. Среди предлагаемых поправок весомую часть составляет социальный блок, которым гражданам гарантируется индексация пенсий не реже одного раза в год, регулярная индексация социальных выплат, уточнение в части гарантии защиты не только семьи, материнства и детства, но теперь и отцовства. Думаю, каждый хочет, чтобы его социальные права и членов его семьи: родителей, детей и внуков, были защищены и гарантированы Основным законом, — отметил Виктор Елин

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ИСТОЧНИК KP.RU