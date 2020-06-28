2020-06-28T09:37:11+03:00
Общество

Избирком готовит обращение в полицию о мешающем голосовать члене ТИК

От участников голосования поступали жалобы
Екатерина Семенова
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В избирательную комиссию Саратовской области поступили несколько обращений от жителей на то, что им мешали проголосовать.

Речь идет о ситуации на участке №354 в Октябрьском районе Саратова. Якобы член ТИК Наталья Руденко пыталась препятствовать работе комиссии, требуя прошить списки избирателей.

Ей были даны разъяснения, что это должно быть сделано только в 20 часов 30 июня.

Сейчас готовится решение об обращении в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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