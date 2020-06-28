Избирком готовит обращение в полицию о мешающем голосовать члене ТИК
В избирательную комиссию Саратовской области поступили несколько обращений от жителей на то, что им мешали проголосовать.
Речь идет о ситуации на участке №354 в Октябрьском районе Саратова. Якобы член ТИК Наталья Руденко пыталась препятствовать работе комиссии, требуя прошить списки избирателей.
Ей были даны разъяснения, что это должно быть сделано только в 20 часов 30 июня.
Сейчас готовится решение об обращении в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU