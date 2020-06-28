Два подростка перевернулись на машине на трассе под Саратовом. Один скончался
В Воскресенском районе Саратовской области в аварию попал автомобиль Kia.
Как сообщает «ЧП-Саратов», ДТП случилось вечером 27 июня в районе села Чардым.
По предварительной версии, в перевернувшейся машине пострадали двое: 17-летний водитель и 14-летний пассажир. Обоих госпитализировали в тяжелом состоянии силами Саратовской областной службы спасения и Центра медицины катастроф в Областную детскую клиническую больницу.
Позже стало известно, что пассажир скончался по пути.
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ИСТОЧНИК KP.RU